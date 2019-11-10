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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Эспаньол
Атлетико - Эспаньол: обзор матча 10 ноября 2019
Атлетико
10.11.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
45+1'
А. Корреа
58'
А. Мората
90+1'
Коке
38'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Эспаньол
ГОЛ! 3:1!
Коке
Пас отдал
Д. Коста
90'
+1
Замена
М. Льоренте
️️️️
А. Корреа
89'
Желтая карточка
Т. Парти
85'
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
80'
Замена
Т. Лемар
️️️️
Витоло
75'
72'
Замена
О. Мелендо
️️️️
В. Санчес
64'
Желтая карточка
В. Кампусано
Желтая карточка
С. Ньигес
60'
59'
Замена
В. Кампусано
️️️️
В. Лей
ГОЛ! 2:1!
А. Мората
Пас отдал
Витоло
58'
45'
+4
Желтая карточка
Налдо
ГОЛ! 1:1!
А. Корреа
Пас отдал
А. Мората
45'
+1
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Пас отдал
В. Санчес
18'
Замена
Д. Вила
️️️️
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Тома Лемар
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Дидач Вила
ЛЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
3-4-2-1
13
Облак
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
8
Ньигес
18
Парти
16
Эррера
6
Коке
7
Витоло
10
Корреа
21
Мората
3-2-3-1-1
13
Лопес
2
Гомес
5
Налдо
20
Эспиноcа
25
Рока
5
Лопес
10
Дардер
4
Санчес
21
Лопес
7
Лей
14
Феррейра
7
Витоло
18
Лемар
18
Лемар
7
Витоло
10
Корреа
14
Льоренте
14
Льоренте
10
Корреа
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
4
Санчес
21
Мелендо
21
Мелендо
4
Санчес
5
Налдо
12
Вила
12
Вила
5
Налдо
7
Лей
9
Кампусано
9
Кампусано
7
Лей
Остались в запасе
Атлетико
Эспаньол
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
Остались в запасе
8
Матиас Варгас
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Атлетико - Эспаньол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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