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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Севилья
Эспаньол - Севилья: обзор матча 18 августа 2019
Эспаньол
18.08.2019, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
44'
С. Регилон
86'
Нолито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Севилья
86'
ГОЛ! 0:2!
Нолито
Пас отдал
С. Регилон
Замена
Ф. Калеро
️️️️
Ф. Феррейра
82'
76'
Замена
Н. Гудель
️️️️
О. Торрес
75'
Замена
Ж. Кунде
️️️️
Д. Карлос
Замена
В. Кампусано
️️️️
В. Лей
70'
Замена
С. Дардер
️️️️
В. Санчес
64'
60'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Л. Окампос
Желтая карточка
М. Варгас
59'
Желтая карточка
В. Санчес
52'
49'
Желтая карточка
Л. Окампос
44'
ГОЛ! 0:1!
С. Регилон
39'
Желтая карточка
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Севилья
3
Серхио Регилон
ВР
31
Томаш Вацлик
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Лопес
12
Вила
5
Налдо
22
Лопес
25
Рока
4
Санчес
21
Лопес
7
Лей
8
Варгас
21
Мелендо
14
Феррейра
2-1-3-1-2
3
Регилон
16
Навас
34
Карлос
5
Фернандо
19
Хордан
8
Торрес
23
Карришу
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
14
Феррейра
20
Калеро
20
Калеро
14
Феррейра
4
Санчес
10
Дардер
10
Дардер
4
Санчес
7
Лей
9
Кампусано
9
Кампусано
7
Лей
34
Карлос
23
Кунде
23
Кунде
34
Карлос
8
Торрес
8
Гудель
8
Гудель
8
Торрес
7
Окампос
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
7
Окампос
Остались в запасе
Эспаньол
Севилья
7
Хави Пуадо
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
17
Брайан Хиль
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
7
Хави Пуадо
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
23
Эстебан Гранеро
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
Остались в запасе
17
Брайан Хиль
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
20
Франко Васкес
АП
Главный тренер
Давид Галльего
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Эспаньол - Севилья
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Стейдж Фронт
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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