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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Бетис
Эспаньол - Бетис: обзор матча 15 декабря 2019
Эспаньол
15.12.2019, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 2
Завершен
Бетис
19'
С. Дардер
41'
Б. Эспиноcа
4'
Б. Иглесиас
68'
М. Бартра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Бетис
Желтая карточка
Ф. Феррейра
90'
+3
Желтая карточка
Б. Эспиноcа
85'
83'
Замена
Л. Морон
️️️️
Хоакин
80'
Желтая карточка
З. Феддаль
Замена
А. Итурраспе
️️️️
Э. Гранеро
76'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
В. Кампусано
69'
68'
ГОЛ! 2:2!
М. Бартра
Пас отдал
З. Феддаль
65'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Манди
Замена
Налдо
️️️️
Д. Лопес
64'
53'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Н. Фекир
ГОЛ! 2:1!
Б. Эспиноcа
41'
Желтая карточка
Ф. Калеро
31'
ГОЛ! 1:1!
С. Дардер
Пас отдал
Д. Лопес
19'
Желтая карточка
Э. Гранеро
15'
4'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иглесиас
Пас отдал
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Пабло Мачин
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
21
Хави Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-2-2
13
Лопес
12
Вила
20
Эспиноcа
20
Калеро
2
Гомес
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
10
Дардер
9
Кампусано
9
Кальери
3-2-1-3-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
22
Эмерсон
11
Алекс Морено
6
Каптум
17
Хоакин
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
5
Лопес
5
Налдо
5
Налдо
5
Лопес
23
Гранеро
8
Итурраспе
8
Итурраспе
23
Гранеро
9
Кампусано
14
Феррейра
14
Феррейра
9
Кампусано
10
Фекир
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Фекир
2
Манди
37
Тельо
37
Тельо
2
Манди
17
Хоакин
80
Морон
80
Морон
17
Хоакин
Остались в запасе
Эспаньол
Бетис
7
Ву Лей
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Главный тренер
Пабло Мачин
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
7
Ву Лей
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
21
Хави Лопес
ЦП
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
Главный тренер
Пабло Мачин
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Эспаньол - Бетис
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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