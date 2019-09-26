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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Эспаньол
Сельта - Эспаньол: обзор матча 26 сентября 2019
Сельта
26.09.2019, четверг, 21:00
Испания. Примера, 6 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
90+5'
С. Мина
48'
А. Педроса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Эспаньол
ГОЛ! 1:1!
С. Мина
Пас отдал
У. Мальо
90'
+5
Желтая карточка
Я. Аспас
90'
+2
87'
Желтая карточка
Х. Кальери
80'
Желтая карточка
В. Санчес
70'
Желтая карточка
Налдо
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Педроса
Пас отдал
Х. Кальери
Желтая карточка
С. Лоботка
44'
32'
Желтая карточка
Ф. Калеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
4
Денис Суарес
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
12
Дидач Вила
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
8
Матиас Варгас
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
10
Пабло Пьятти
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
12
Рафинья
8
Бельтран
68
Лоботка
4
Суарес
10
Аспас
77
Мина
4-1-2-2-1
13
Лопес
12
Вила
20
Калеро
5
Налдо
17
Педроса
25
Рока
21
Лопес
4
Санчес
8
Варгас
7
Лей
9
Кальери
Остались в запасе
Сельта
Эспаньол
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
1
Андрес Прието
ВР
5
Давид Лопес
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Сельта - Эспаньол
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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