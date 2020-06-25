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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Эспаньол
Бетис - Эспаньол: обзор матча 25 июня 2020
Бетис
25.06.2020, четверг, 23:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 0
Завершен
Эспаньол
48'
М. Бартра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Эспаньол
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
90'
+2
Замена
К. Аленья
️️️️
А. Гуардадо
90'
+1
Замена
А. Барраган
️️️️
Эмерсон
84'
Желтая карточка
Эмерсон
82'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
80'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Н. Фекир
80'
79'
Желтая карточка
С. Дардер
79'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
79'
Замена
В. Гомес
️️️️
Пипа
Желтая карточка
Б. Иглесиас
76'
73'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
А. Педраса
69'
56'
Замена
О. Мелендо
️️️️
А. Итурраспе
56'
Замена
Р. де Томас
️️️️
В. Кампусано
56'
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Кальери
ГОЛ! 1:0!
М. Бартра
Пас отдал
С. Каналес
48'
35'
Желтая карточка
А. Педроса
Желтая карточка
Г. Родригес
28'
10'
Желтая карточка
Пипа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
2
Пипа
ПЗ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Виктор Кампусано
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
39
Роман Тугаринов
ЦЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Жоэль
2
Манди
5
Бартра
3
Феддаль
23
Педраса
22
Эмерсон
2
Родригес
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
3-2-2-1-2
13
Лопес
2
Пипа
5
Налдо
17
Педроса
25
Рока
5
Лопес
8
Итурраспе
10
Дардер
23
Эмбарба
9
Кальери
9
Кампусано
23
Педраса
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
23
Педраса
22
Эмерсон
19
Барраган
19
Барраган
22
Эмерсон
10
Фекир
10
Карвалью
10
Карвалью
10
Фекир
18
Гуардадо
10
Аленья
10
Аленья
18
Гуардадо
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
8
Итурраспе
21
Мелендо
21
Мелендо
8
Итурраспе
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
2
Пипа
2
Гомес
2
Гомес
2
Пипа
9
Кальери
7
Лей
7
Лей
9
Кальери
9
Кампусано
9
де Томас
9
де Томас
9
Кампусано
Остались в запасе
Бетис
Эспаньол
9
Рауль Гарсия
ЦФ
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
39
Роман Тугаринов
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
13
Ойер
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
9
Рауль Гарсия
ЦФ
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
39
Роман Тугаринов
ЦЗ
6
Даниэль Вильяэрмоса
ЦП
13
Ойер
ВР
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
21
Хави Лопес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Алексис Трухильо
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Бетис - Эспаньол
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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