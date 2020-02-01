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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 01 февраля 2020
Гранада
01.02.2020, суббота, 15:00
Испания. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Эспаньол
38'
Д. Мачис
46'
К. Фернандес Луна
27'
Р. де Томас (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Эспаньол
90'
+3
Желтая карточка
Д. Вила
88'
Желтая карточка
Д. Лопес
81'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Налдо
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
79'
73'
Замена
В. Лей
️️️️
Х. Кальери
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Д. Мачис
69'
61'
Замена
М. Варгас
️️️️
А. Итурраспе
Замена
Р. Азиз
️️️️
Р. Сольдадо
61'
55'
Желтая карточка
А. Итурраспе
Желтая карточка
М. Гоналон
49'
Желтая карточка
Х. Санчес
48'
ГОЛ! 2:1!
К. Фернандес Луна
Пас отдал
Д. Мачис
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
Пас отдал
К. Фернандес Луна
38'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
29'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. де Томас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
1
Руй Силва
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
14
Карлос Фернандес Луна
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
12
Рамон Азиз
ЦП
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-1-1-2-2
1
Силва
21
Нева
5
Санчес
22
Дуарте
16
Диас
25
Гоналон
21
Эррера
11
Мачис
7
Пуэртас
14
Фернандес Луна
9
Сольдадо
3-1-3-1-2
13
Лопес
5
Налдо
6
Кабрера
12
Вила
5
Лопес
21
Лопес
8
Итурраспе
10
Дардер
23
Эмбарба
9
де Томас
9
Кальери
11
Мачис
20
Фулкье
20
Фулкье
11
Мачис
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
9
Сольдадо
12
Азиз
12
Азиз
9
Сольдадо
9
Кальери
7
Лей
7
Лей
9
Кальери
8
Итурраспе
8
Варгас
8
Варгас
8
Итурраспе
5
Налдо
21
Мелендо
21
Мелендо
5
Налдо
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
20
Фернандо Калеро
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Гранада - Эспаньол
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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