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Омар
Статистика
Омар - статистика
Завершил карьеру
26 января 1988 (38)
#7 | Полузащитник
175 см | 66 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
18
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3 : 2
19.05.2018
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
12.05.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леганес
0 : 3
07.05.2018
Леванте
Был в запасе
79'
Испания. Примера, 32 тур
Леганес
1 : 0
14.04.2018
Сельта
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Барселона
3 : 1
07.04.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Леганес
0 : 1
01.04.2018
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2 : 1
18.03.2018
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
2 : 0
11.03.2018
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетико
4 : 0
28.02.2018
Леганес
1' - 90'
82'
Испания. Примера, 25 тур
Леганес
0 : 0
24.02.2018
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леганес
1 : 3
21.02.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
0 : 1
10.02.2018
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0 : 0
04.02.2018
Леганес
1' - 90'
25'
Испания. Примера, 21 тур
Леганес
3 : 2
28.01.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
2 : 2
21.01.2018
Леганес
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
3 : 2
15.01.2018
Леганес
1' - 90'
44'
Испания. Примера, 18 тур
Леганес
1 : 0
07.01.2018
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Леганес
0 : 0
20.09.2017
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
1 : 0
15.09.2017
Леганес
1' - 61'
Испания. Примера, 3 тур
Леганес
1 : 2
08.09.2017
Хетафе
1' - 62'
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0 : 1
27.08.2017
Леганес
1' - 66'
Испания. Примера, 1 тур
Леганес
1 : 0
18.08.2017
Алавес
1' - 65'
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