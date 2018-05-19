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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Бетис
Леганес - Бетис: обзор матча 19 мая 2018
Леганес
19.05.2018, суббота, 17:15
Испания. Примера, 38 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
28'
Д. Сиовас
64'
Х. Наранхо
79'
Н. Амрабат
20'
Х. Кэмпбелл
76'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Бетис
ГОЛ! 3:2!
Н. Амрабат
Пас отдал
М. Анхель Герреро
79'
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Санабрия
ГОЛ! 2:1!
Х. Наранхо
Пас отдал
М. Анхель Герреро
64'
ГОЛ! 1:1!
Д. Сиовас
Пас отдал
Э. Муньос
28'
Вторая желтая
Д. Рико
24'
Желтая карточка
Д. Рико
23'
20'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кэмпбелл
Пас отдал
Р. Кастро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Йон Андер Серантес
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
27
Франсис
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Бетис
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-1-4-1
13
Серантес
15
Рико
6
Муньос
22
Сиовас
2
Тито
6
Гумбау
24
Наранхо
7
Омар
5
Брашанац
21
Перес
10
Герреро
4-3-2
2
Манди
5
Бартра
5
Амат
22
Дурмиси
8
Руис
6
Камараса
27
Франсис
24
Кастро
10
Кэмпбелл
Остались в запасе
Леганес
Бетис
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
12
Рафа Наварро
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Леганес - Бетис
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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