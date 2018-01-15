Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Леганес
Бетис - Леганес: обзор матча 15 января 2018
Бетис
15.01.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 19 тур
3 : 2
Завершен
Леганес
20'
К. Тельо
40'
Хоакин
83'
Р. Кастро (П)
44'
Ж. Гумбау
71'
Х. Эрасо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Леганес
Желтая карточка
Р. Дурмиси
90'
+2
89'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
83'
Желтая карточка
И. Куэльяр
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Р. Кастро
83'
82'
Желтая карточка
Х. Эрасо
71'
ГОЛ! 2:2!
Х. Эрасо
Желтая карточка
Р. Будебуз
54'
44'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Гумбау
Пас отдал
Омар
ГОЛ! 2:0!
Хоакин
40'
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Франсис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
6
Виктор Камараса
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
2-4-3-1
1
Адан
5
Амат
22
Дурмиси
27
Франсис
18
Гуардадо
8
Руис
6
Хави Гарсия
37
Тельо
10
Будебуз
17
Хоакин
11
Леон
4-1-3-2
25
Куэльяр
2
Сальдуа
5
Бустинса
15
дос Сантос
15
Гарсия
6
Гумбау
5
Брашанац
7
Омар
14
Эрасо
10
Герреро
39
Амрабат
Остались в запасе
Бетис
Леганес
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Виктор Камараса
ЦП
77
Матиас Науэль
ЛВ
24
Рубен Кастро
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Бетис - Леганес
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Леганес
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+