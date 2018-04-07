Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Леганес
Барселона - Леганес: обзор матча 07 апреля 2018
Барселона
07.04.2018, суббота, 21:45
Испания. Примера, 31 тур
3 : 1
Завершен
Леганес
27'
Л. Месси
32'
Л. Месси
87'
Л. Месси
68'
Н. Эль-Жар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Леганес
ГОЛ! 3:1!
Л. Месси
Пас отдал
У. Дембеле
87'
Желтая карточка
Ж. Альба
84'
79'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
78'
76'
Желтая карточка
Р. Перес
68'
ГОЛ! 2:1!
Н. Эль-Жар
Пас отдал
Габриэл
55'
Желтая карточка
Габриэл
51'
Желтая карточка
Д. Сиовас
ГОЛ! 2:0!
Л. Месси
Пас отдал
Ф. Коутиньо
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
3-3-3-1
1
тер Стеген
4
Вермален
3
Пике
27
Семеду
6
Роберто
20
Гомеш
11
Ракитич
11
Коутиньо
10
Дембеле
10
Месси
9
Суарес
4-4-2
25
Куэльяр
2
Сальдуа
22
Сиовас
5
Бустинса
15
Гарсия
7
Омар
18
Габриэл
14
Эрасо
21
Перес
25
Эль-Жар
39
Амрабат
Остались в запасе
Барселона
Леганес
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
18
Паулиньо
ЦП
8
Андрес Иньеста
ЦП
4
Денис Суарес
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Барселона - Леганес
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
Новости команд
Все
Барселона
Леганес
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+