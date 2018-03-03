Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Малага
Леганес - Малага: обзор матча 03 марта 2018
Леганес
03.03.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Малага
55'
Х. Эрасо
62'
Н. Амрабат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Малага
85'
Желтая карточка
Б. Идейе
ГОЛ! 2:0!
Н. Амрабат
Пас отдал
Х. Эрасо
62'
ГОЛ! 1:0!
Х. Эрасо
Пас отдал
Д. Рико
55'
Желтая карточка
Н. Амрабат
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Малага
13
Роберто
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
17
Борха
ЦФ
4-3-3
25
Куэльяр
15
Рико
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Сальдуа
18
Габриэл
14
Эрасо
21
Перес
39
Амрабат
25
Эль-Жар
12
Бове
3-3-3
13
Роберто
16
Рикка
16
Росалес
23
Эрнандес
25
Ласен
16
Итурра
5
Кастро
4
Ролан
21
Эн-Несири
19
Буэно
Остались в запасе
Леганес
Малага
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
14
Саму
ЦП
10
Хуанпи
АП
12
Браун Идейе
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Леганес - Малага
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Малага
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+