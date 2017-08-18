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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Алавес
Леганес - Алавес: обзор матча 18 августа 2017
Леганес
18.08.2017, пятница, 21:15
Испания. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Алавес
23'
Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Алавес
Замена
У. Бустинса
️️️️
Х. Сальдуа
80'
75'
Замена
Э. Эрнандес
️️️️
А. Педраса
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Х. Эрасо
70'
Замена
Э. Моран
️️️️
Омар
65'
63'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Вакасо
62'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Р. Собрино
ГОЛ! 1:0!
Габриэл
23'
22'
Желтая карточка
М. Вакасо
17'
Пенальти не реализован!
М. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
18
Габриэл
ЦП
7
Омар
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Александер Шимановски
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
23
Эктор Эрнандес
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
11
Ибаи Гомес
ЦФ
9
Кристиан Сантос
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
39
Эрик Моран
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
17
Леонарду Роша
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
7
Энцо Зидан
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
4-5-1
25
Куэльяр
15
Рико
15
дос Сантос
21
Мантовани
2
Сальдуа
7
Омар
14
Эрасо
21
Перес
8
Шимановски
18
Габриэл
10
Герреро
4-2-1-3
1
Пачеко
2
Вигарай
19
Эли
23
Эрнандес
23
Педраса
19
Гарсия
22
Вакасо
18
Бурги
19
Собрино
9
Сантос
11
Гомес
2
Сальдуа
5
Бустинса
5
Бустинса
2
Сальдуа
7
Омар
39
Моран
39
Моран
7
Омар
14
Эрасо
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
14
Эрасо
22
Вакасо
17
Пина
17
Пина
22
Вакасо
19
Собрино
10
Ромеро
10
Ромеро
19
Собрино
Остались в запасе
Леганес
Алавес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Леонарду Роша
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Леонарду Роша
ЦФ
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
7
Энцо Зидан
ЦП
16
Даниэль Торрес
ЦП
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Леганес - Алавес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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