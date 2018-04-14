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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Сельта
Леганес - Сельта: обзор матча 14 апреля 2018
Леганес
14.04.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 32 тур
1 : 0
Завершен
Сельта
63'
М. Анхель Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Сельта
Желтая карточка
Ж. Гумбау
88'
87'
Желтая карточка
У. Мальо
Желтая карточка
Д. Рико
85'
80'
Желтая карточка
Э. Мор
ГОЛ! 1:0!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Х. Сальдуа
63'
59'
Желтая карточка
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Омар
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
4-1-3-2
25
Куэльяр
15
Рико
22
Сиовас
5
Бустинса
2
Сальдуа
6
Гумбау
21
Перес
14
Эрасо
7
Омар
10
Герреро
25
Эль-Жар
4-4-1-1
1
Альварес
22
Мальо
22
Кабрал
21
Гомес
17
Кастро
77
Систо
19
Эрнандес
68
Лоботка
10
Васс
10
Мендес
10
Аспас
Остались в запасе
Леганес
Сельта
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
36
Рубен Бланко
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Леганес - Сельта
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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