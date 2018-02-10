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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Эйбар
Леганес - Эйбар: обзор матча 10 февраля 2018
Леганес
10.02.2018, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
0 : 1
Завершен
Эйбар
90+4'
И. Рамис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Эйбар
90'
+5
Желтая карточка
И. Рамис
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
И. Рамис
Вторая желтая
Д. Сиовас
84'
80'
Желтая карточка
Шарлес
Желтая карточка
Э. Муньос
77'
Желтая карточка
Д. Сиовас
74'
Желтая карточка
Габриэл
70'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
18
Габриэл
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
18
Папакоули Диоп
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Кике
ЦФ
19
Шарлес
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
4-1-4-1
25
Куэльяр
15
Гарсия
2
Тито
6
Муньос
22
Сиовас
6
Гумбау
7
Омар
5
Брашанац
18
Габриэл
24
Наранхо
10
Герреро
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
7
Пенья
23
Арбилья
4
Рамис
3
Анхель
18
Диоп
14
Дани Гарсия
14
Орельяна
14
Инуи
19
Шарлес
19
Кике
Остались в запасе
Леганес
Эйбар
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Остались в запасе
14
Иван Альехо
ПВ
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
18
Давид Ломбан
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Леганес - Эйбар
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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