Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Валенсия
Леганес - Валенсия: обзор матча 01 апреля 2018
Леганес
01.04.2018, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 30 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
62'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
Д. Парехо
89'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
Желтая карточка
К. Бове
88'
86'
Желтая карточка
Хауме
62'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Д. Парехо
Желтая карточка
Д. Рико
57'
33'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Желтая карточка
Х. Эрасо
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
3-2-4-1
25
Куэльяр
6
Муньос
5
Бустинса
22
Сиовас
15
Рико
2
Сальдуа
14
Эрасо
18
Габриэл
21
Перес
7
Омар
39
Амрабат
4-3-1-2
1
Хауме
3
Паулиста
24
Гарай
21
Рубен Везо
14
Гайя
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
19
Родриго
11
Дзадза
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
33
Нето
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
33
Мартин Монтойя
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
77
Санти Мина
ЦФ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Леганес - Валенсия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Валенсия
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:28
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+