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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал
Леганес - Реал: обзор матча 21 февраля 2018
Леганес
21.02.2018, среда, 20:45
Испания. Примера, 16 тур
1 : 3
Завершен
Реал
6'
У. Бустинса
11'
Л. Васкес
29'
Каземиро
90'
С. Рамос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал
90'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
С. Рамос
Желтая карточка
Р. Перес
86'
Желтая карточка
И. Куэльяр
85'
57'
Желтая карточка
С. Рамос
Желтая карточка
Д. Рико
51'
29'
ГОЛ! 1:2!
Каземиро
Пас отдал
Л. Васкес
11'
ГОЛ! 1:1!
Л. Васкес
Пас отдал
Каземиро
ГОЛ! 1:0!
У. Бустинса
Пас отдал
Габриэл
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
7
Омар
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал
1
Кико Касилья
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Реал
13
Люка Зидан
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
4-1-3-2
25
Куэльяр
15
Рико
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Тито
6
Гумбау
7
Омар
18
Габриэл
14
Эрасо
12
Бове
25
Эль-Жар
4-1-1-3-1
1
Касилья
14
Карвахаль
93
Рамос
19
Варан
19
Эрнандес
5
Каземиро
8
Ковачич
17
Васкес
22
Иско
10
Асенсио
9
Бензема
Остались в запасе
Леганес
Реал
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
14
Маркос Льоренте
ЦП
13
Люка Зидан
ВР
6
Начо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Леганес - Реал
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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