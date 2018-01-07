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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Реал Сосьедад
Леганес - Реал Сосьедад: обзор матча 07 января 2018
Леганес
07.01.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
75'
Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Реал Сосьедад
ГОЛ! 1:0!
Габриэл
Пас отдал
Х. Эрасо
75'
34'
Желтая карточка
В. Жозе
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Реал Сосьедад
28
Херонимо Рульи
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
14
Асьер Ильярраменди
ЦП
10
Хаби Прието
ЦП
17
Давид Зурутуса
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Реал Сосьедад
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
4-1-3-2
25
Куэльяр
15
Рико
15
дос Сантос
6
Муньос
2
Сальдуа
6
Гумбау
14
Эрасо
21
Перес
18
Габриэл
12
Бове
25
Эль-Жар
4-3-2-1
28
Рульи
20
Одриосола
16
Навас
3
Льоренте
26
Мартинес
14
Ильярраменди
10
Прието
17
Зурутуса
20
Каналес
21
Оярсабаль
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Леганес
Реал Сосьедад
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
7
Омар
ЦП
24
Хосе Наранхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Субельдия
ЦЗ
25
Тоньо
ВР
77
Кевин Родригес
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Хуанми
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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