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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леганес
Атлетик - Леганес: обзор матча 11 марта 2018
Атлетик
11.03.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
10'
Р. Гарсия
17'
Р. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леганес
89'
Желтая карточка
У. Бустинса
72'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
Р. Гарсия
68'
66'
Желтая карточка
Д. Брашанац
36'
Желтая карточка
Х. Сальдуа
Желтая карточка
И. Кордоба
28'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарсия
17'
12'
Желтая карточка
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 1:0!
Р. Гарсия
Пас отдал
О. де Маркос
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
13
Кепа
ВР
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
3-2-2-1-2
13
Кепа
12
Сан Хосе
4
Саборит
14
Нуньес
26
Мартинес
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
14
Кордоба
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-3
25
Куэльяр
2
Сальдуа
22
Сиовас
5
Бустинса
15
Рико
6
Гумбау
21
Перес
14
Эрасо
25
Эль-Жар
12
Бове
39
Амрабат
Остались в запасе
Атлетик
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Остались в запасе
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
7
Омар
ЦП
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Атлетик - Леганес
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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