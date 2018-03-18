Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Севилья
Леганес - Севилья: обзор матча 18 марта 2018
Леганес
18.03.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 29 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
41'
У. Бустинса
69'
Х. Эрасо
90+1'
М. Лаюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Севилья
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Лаюн
84'
Вторая желтая
П. Сарабия
80'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Желтая карточка
Д. Сиовас
77'
73'
Желтая карточка
П. Сарабия
ГОЛ! 2:0!
Х. Эрасо
Пас отдал
Д. Рико
69'
Желтая карточка
Н. Амрабат
65'
ГОЛ! 1:0!
У. Бустинса
Пас отдал
Н. Эль-Жар
41'
40'
Желтая карточка
С. Эскудеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
7
Омар
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
18
Габриэл
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
3
Нолито
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Леганес
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
24
Хосе Наранхо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
4-4-2
25
Куэльяр
15
Рико
5
Бустинса
22
Сиовас
2
Сальдуа
7
Омар
18
Габриэл
14
Эрасо
21
Перес
39
Амрабат
25
Эль-Жар
4-2-2-2
15
Серхио Рико
2
Лангле
24
Кьер
19
Лаюн
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
11
Банега
7
Сарабия
20
Васкес
10
Бен-Йеддер
3
Нолито
Остались в запасе
Леганес
Севилья
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
6
Жерар Гумбау
ОП
13
Нерео Чампанье
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
24
Хосе Наранхо
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
19
Гидо Писсаро
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Леганес - Севилья
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Севилья
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
Вчера, 10:32
3-кратный победитель Лиги Европы закончил карьеру в 38 лет
19 ноября
Бэйл может стать совладельцем клуба Примеры
17 ноября
«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Севильи» и «Алавеса» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+