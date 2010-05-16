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Эмилио Викейра
Статистика
Эмилио Викейра - статистика
Завершил карьеру
20 сентября 1974 (51)
#10 | Полузащитник
183 см | 80 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херес
16
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
16.05.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Херес
3 : 2
08.05.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Херес
2 : 1
01.05.2010
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Барселона
3 : 1
24.04.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Херес
2 : 2
18.04.2010
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетико
1 : 2
14.04.2010
Херес
90' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Херес
0 : 1
10.04.2010
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
2 : 2
04.04.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Херес
3 : 0
28.03.2010
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
1 : 1
23.03.2010
Херес
1' - 70'
Испания. Примера, 27 тур
Херес
2 : 1
20.03.2010
Тенерифе
60' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Депортиво
2 : 1
20.02.2010
Херес
71' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Херес
0 : 3
13.02.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
3 : 2
07.02.2010
Херес
79' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Херес
1 : 2
24.01.2010
Осасуна
70' - 90'
85'
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0 : 0
17.01.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Херес
1 : 3
10.01.2010
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Альмерия
1 : 0
03.01.2010
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Расинг
3 : 2
13.12.2009
Херес
87' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Херес
0 : 2
05.12.2009
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Херес
0 : 2
02.12.2009
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
5 : 1
29.11.2009
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Херес
0 : 0
22.11.2009
Спортинг
76' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Вальядолид
0 : 0
08.11.2009
Херес
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Херес
0 : 2
31.10.2009
Севилья
52' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Тенерифе
1 : 0
25.10.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Херес
1 : 1
04.10.2009
Малага
46' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
0 : 0
27.09.2009
Херес
62' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Херес
0 : 3
23.09.2009
Депортиво
46' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Реал
5 : 0
20.09.2009
Херес
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Херес
0 : 1
13.09.2009
Атлетик
46' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Мальорка
2 : 0
30.08.2009
Херес
Был в запасе
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