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Нино - статистика
Завершил карьеру
10 июня 1980 (46)
#11 | Нападающий
171 см | 67 кг
Испания
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Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльче
15
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эльче
2 : 0
22.05.2021
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Кадис
1 : 3
16.05.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Эльче
0 : 2
11.05.2021
Алавес
79' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2 : 0
07.05.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Эльче
0 : 1
01.05.2021
Атлетико
71' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Эльче
1 : 0
24.04.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Эльче
1 : 1
21.04.2021
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Осасуна
2 : 0
18.04.2021
Эльче
75' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Уэска
3 : 1
09.04.2021
Эльче
76' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Эльче
1 : 1
04.04.2021
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Реал
2 : 1
13.03.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2 : 1
06.03.2021
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Гранада
2 : 1
28.02.2021
Эльче
83' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
3 : 0
24.02.2021
Эльче
72' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1 : 0
20.02.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
1 : 0
30.01.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эльче
0 : 2
24.01.2021
Барселона
82' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2 : 2
19.01.2021
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1 : 3
11.01.2021
Хетафе
68' - 90'
78'
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
1 : 0
03.01.2021
Эльче
78' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эльче
1 : 1
30.12.2020
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Эльче
2 : 2
22.12.2020
Осасуна
46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетико
3 : 1
19.12.2020
Эльче
81' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Эльче
0 : 1
13.12.2020
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
0 : 0
06.12.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1 : 1
28.11.2020
Кадис
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1 : 1
21.11.2020
Эльче
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эльче
1 : 1
06.11.2020
Сельта
77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 1
01.11.2020
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эльче
2 : 1
23.10.2020
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эльче
0 : 0
03.10.2020
Уэска
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 1
30.09.2020
Эльче
90' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эльче
0 : 3
26.09.2020
Реал Сосьедад
31' - 90'
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