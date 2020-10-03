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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эльче - Уэска
Эльче - Уэска: обзор матча 03 октября 2020
Эльче
03.10.2020, суббота, 19:30
Испания. Примера, 5 тур
0 : 0
Завершен
Уэска
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эльче - Уэска
66'
Замена
Х. Карлос
️️️️
Б. Гарсия
66'
Замена
Х. Сеоане
️️️️
М. Рико
59'
Желтая карточка
Х. Пулидо
Замена
П. Милья
️️️️
О. Мфулу
46'
Замена
Д. Кальво
️️️️
Луисми
46'
43'
Желтая карточка
П. Инсуа
40'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
С. Оказаки
Замена
Х. Санчес Миньо
️️️️
Ю. Коне
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльче
13
Эдгар Бадия
ВР
20
Хосема
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
99
Юссуф Коне
ЦЗ
20
Тете Моренте
ЛВ
10
Фидель
ЛВ
12
Оменуке Мфулу
ОП
10
Рауль Гути
ЦП
19
Луисми
ЦП
17
Хосан
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Уэска
1
Андрес
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
5
Педро Москера
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
7
Давид Феррейро
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Эльче
28
Луис Кастильо
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
12
Дани Кальво
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
14
Хуан Санчес Миньо
ЦП
8
Рамон Фольч
ЦП
11
Диего Бри
ЦФ
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
20
Хайме Сеоане
ЦП
8
Эухени Вальдеррама
АП
30
Дани Эскриче
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Бадия
20
Хосема
5
Верду
99
Коне
12
Мфулу
10
Гути
19
Луисми
10
Фидель
20
Моренте
17
Хосан
15
Бойе
4-2-2-2
1
Андрес
5
Пулидо
44
Инсуа
22
Сиовас
22
Галан
5
Москера
17
Рико
7
Феррейро
10
Гарсия
30
Оказаки
17
Мир
12
Мфулу
11
Милья
11
Милья
12
Мфулу
99
Коне
14
Санчес Миньо
14
Санчес Миньо
99
Коне
19
Луисми
12
Кальво
12
Кальво
19
Луисми
30
Оказаки
10
Онтиверос
10
Онтиверос
30
Оказаки
10
Гарсия
22
Карлос
22
Карлос
10
Гарсия
17
Рико
20
Сеоане
20
Сеоане
17
Рико
Остались в запасе
Эльче
Уэска
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
28
Луис Кастильо
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
8
Эухени Вальдеррама
АП
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
30
Дани Эскриче
ЦФ
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Остались в запасе
8
Виктор Родригес
ЛВ
11
Диего Бри
ЦФ
28
Луис Кастильо
ВР
32
Жерар Барри
ЦЗ
16
Начо Пастор
ЦЗ
8
Рамон Фольч
ЦП
9
Мурад Эль-Гезуани
ЦФ
11
Нино
ЦФ
Остались в запасе
8
Эухени Вальдеррама
АП
17
Серхио Гомес
ЛЗ
27
Гастон Силва
ЛЗ
30
Дани Эскриче
ЦФ
25
Альваро Фернандес
ВР
16
Луизиньо
ЛЗ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Статистика матча Эльче - Уэска
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Эльче
Испания. Примера, 14 тур
Эльче
- : -
28.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0 : 0
17.10.2026
Эльче
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Марио Мелеро Лопес
(Малага)
Стадион:
Мартинес Валеро
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