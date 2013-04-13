Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Милорад Пекович - статистика

Завершил карьеру
5 августа 1977 (49)
#13 | Полузащитник
189 см | 85 кг
Черногория
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гройтер Фюрт
18
0
0
7
1
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 6
13.04.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Боруссия М
1 : 0
06.04.2013
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Гройтер Фюрт
2 : 3
31.03.2013
Айнтрахт
1' - 80'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Вердер
2 : 2
16.03.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
09.03.2013
Хоффенхайм
46' - 90'
88'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.02.2013
Байер
61' - 90'
70'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
09.02.2013
Вольфсбург
1' - 90'
55'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 2
02.02.2013
Гройтер Фюрт
1' - 69'
63'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
26.01.2013
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
2 : 0
19.01.2013
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
15.12.2012
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 0
08.12.2012
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
01.12.2012
Штутгарт
1' - 56'
54'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2 : 0
27.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 67'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
24.11.2012
Нюрнберг
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
2 : 4
11.11.2012
Боруссия М
1' - 90'
78'
90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 1
02.11.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
27.10.2012
Вердер
61' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
06.10.2012
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Байер
2 : 0
29.09.2012
Гройтер Фюрт
1' - 74'
56'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
25.09.2012
Фортуна
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вольфсбург
1 : 1
22.09.2012
Гройтер Фюрт
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Гройтер Фюрт
0 : 2
15.09.2012
Шальке-04
1' - 77'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0 : 1
31.08.2012
Гройтер Фюрт
1' - 90'
26'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Гройтер Фюрт
0 : 3
25.08.2012
Бавария
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
1
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
12
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+