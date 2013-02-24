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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Байер
Гройтер Фюрт - Байер: обзор матча 24 февраля 2013
Гройтер Фюрт
24.02.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Байер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Байер
89'
Замена
А. Милик
️️️️
Ш. Райнарц
87'
Желтая карточка
О. Топрак
Желтая карточка
Т. Пледль
73'
Желтая карточка
М. Пекович
70'
70'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
С. Рольфес
69'
Замена
С. Сэм
️️️️
Л. Бендер
Замена
Ф. Тринкс
️️️️
Ш. Фюрстнер
67'
Замена
М. Пекович
️️️️
Э. Приб
61'
Замена
И. Аземи
️️️️
Н. Джурдич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Людвиг Прайс
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
33
Илир Аземи
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
4-5-1
1
Хесль
21
Баба
3
Собич
3
Маврай
25
Циммерманн
30
Клаус
30
Гайс
7
Приб
18
Пледль
8
Фюрстнер
28
Джурдич
3-2-3-1
1
Лено
21
Топрак
2
Вольшайд
7
Райнарц
14
Карвахаль
17
Бениш
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
28
Джурдич
33
Аземи
33
Аземи
28
Джурдич
7
Приб
13
Пекович
13
Пекович
7
Приб
8
Фюрстнер
27
Тринкс
27
Тринкс
8
Фюрстнер
6
Рольфес
13
Хегелер
13
Хегелер
6
Рольфес
8
Бендер
33
Сэм
33
Сэм
8
Бендер
7
Райнарц
30
Милик
30
Милик
7
Райнарц
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Байер
19
Томас Кляйне
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
Главный тренер
Людвиг Прайс
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Людвиг Прайс
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Гройтер Фюрт - Байер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Йохен Дреес
(Майнц)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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