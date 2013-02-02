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Расписание матчей
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Шальке-04 - Гройтер Фюрт
Шальке-04 - Гройтер Фюрт: обзор матча 02 февраля 2013
Шальке-04
02.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
47'
М. Бастос
52'
Ф. Клаус
90'
Н. Джурдич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Гройтер Фюрт
90'
ГОЛ! 1:2!
Н. Джурдич
83'
Замена
И. Аземи
️️️️
Д. Асамоа
Замена
Т. Пукки
️️️️
Д. Джонс
82'
72'
Замена
С. Сарарер
️️️️
Ф. Клаус
69'
Замена
Б. Нехриг
️️️️
М. Пекович
Замена
Раффаэл
️️️️
Ю. Дракслер
67'
63'
Желтая карточка
М. Пекович
59'
Желтая карточка
Й. Варга
52'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Клаус
Пас отдал
Н. Джурдич
ГОЛ! 1:0!
М. Бастос
47'
37'
Желтая карточка
Л. Собич
Желтая карточка
К. Фукс
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Йенс Келлер
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
11
Раффаэл
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
3-1-2-1-3
26
Хильдебранд
28
Фукс
5
Хеведес
2
Учида
33
Нойштедтер
7
Бастос
13
Джонс
7
Дракслер
19
Марика
21
Хунтелаар
8
Фарфан
4-1-3-2
1
Хесль
25
Циммерманн
3
Маврай
3
Собич
21
Баба
13
Пекович
10
Штибер
33
Варга
30
Клаус
28
Джурдич
18
Асамоа
13
Джонс
20
Пукки
20
Пукки
13
Джонс
7
Дракслер
11
Раффаэл
11
Раффаэл
7
Дракслер
13
Пекович
7
Нехриг
7
Нехриг
13
Пекович
18
Асамоа
33
Аземи
33
Аземи
18
Асамоа
30
Клаус
23
Сарарер
23
Сарарер
30
Клаус
Остались в запасе
Шальке-04
Гройтер Фюрт
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Йенс Келлер
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
19
Томас Кляйне
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Остались в запасе
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
19
Томас Кляйне
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
Главный тренер
Йенс Келлер
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Шальке-04 - Гройтер Фюрт
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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