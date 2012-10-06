Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Гамбург
Гройтер Фюрт - Гамбург: обзор матча 06 октября 2012
Гройтер Фюрт
06.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
17'
Х. Сон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Гамбург
90'
Замена
М. Берг
️️️️
А. Руднев
90'
Замена
Д. Сала
️️️️
Х. Сон
Замена
Л. Собич
️️️️
Д. Асамоа
89'
88'
Замена
Д. Брума
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Эду
85'
Замена
К. Нете
️️️️
Э. Приб
76'
73'
Желтая карточка
М. Янсен
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
С. Сарарер
60'
Желтая карточка
С. Сарарер
43'
Желтая карточка
Б. Нехриг
40'
36'
Желтая карточка
Д. Дикмайер
Желтая карточка
Э. Приб
31'
17'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сон
Пас отдал
Т. Арслан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
Гамбург
12
Том Миккель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
3-4-1-2
31
Грюн
19
Кляйне
7
Нехриг
3
Маврай
6
Шмидтгаль
7
Приб
10
Штибер
8
Фюрстнер
23
Сарарер
18
Асамоа
16
Эду
3-4-2-1
15
Адлер
16
Вестерманн
28
Мансьенн
2
Дикмайер
47
Бадель
8
Ирачек
30
Арслан
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
7
Сон
9
Руднев
7
Приб
9
Нете
9
Нете
7
Приб
18
Асамоа
3
Собич
3
Собич
18
Асамоа
23
Сарарер
11
Миккельсен
11
Миккельсен
23
Сарарер
7
Сон
7
Сала
7
Сала
7
Сон
8
ван дер Ваарт
25
Брума
25
Брума
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
33
Берг
33
Берг
9
Руднев
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
12
Том Миккель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
Остались в запасе
12
Том Миккель
ВР
3
Янек Штернберг
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Гройтер Фюрт - Гамбург
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Гамбург
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
«Айнтрахт» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Айнтрахта» и «Гамбурга» на победу в матче 8 тура
31 октября
«Гамбург» – «Айнтрахт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+