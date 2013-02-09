Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Вольфсбург
Гройтер Фюрт - Вольфсбург: обзор матча 09 февраля 2013
Гройтер Фюрт
09.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
23'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Вольфсбург
Замена
И. Аземи
️️️️
Д. Асамоа
80'
78'
Замена
Жозуэ
️️️️
Я. Полак
73'
Желтая карточка
К. Треш
67'
Замена
М. Хасебе
️️️️
Фагнер
Замена
Ю. Пак
️️️️
С. Сарарер
67'
64'
Желтая карточка
Фагнер
60'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
М. Пекович
55'
Желтая карточка
Л. Собич
53'
46'
Замена
И. Олич
️️️️
И. Перишич
Замена
Э. Приб
️️️️
Ф. Клаус
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Виейринья
Желтая карточка
Ф. Клаус
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
39
Александер Мадлунг
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
8
Ян Полак
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Макото Хасебе
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Жозуэ
ОП
40
Ивица Олич
ЦФ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хесль
21
Баба
3
Маврай
3
Собич
25
Циммерманн
13
Пекович
33
Варга
30
Клаус
23
Сарарер
28
Джурдич
18
Асамоа
3-2-2-2-1
16
Бенальо
27
Налдо
20
Виейринья
39
Мадлунг
23
Фагнер
4
Шефер
8
Полак
28
Треш
10
Диего
14
Перишич
12
Дост
23
Сарарер
46
Пак
46
Пак
23
Сарарер
18
Асамоа
33
Аземи
33
Аземи
18
Асамоа
30
Клаус
7
Приб
7
Приб
30
Клаус
23
Фагнер
20
Хасебе
20
Хасебе
23
Фагнер
8
Полак
7
Жозуэ
7
Жозуэ
8
Полак
14
Перишич
40
Олич
40
Олич
14
Перишич
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
Главный тренер
Майк Бюскенс
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
30
Йохандри Ороско
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гройтер Фюрт - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+