Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Аугсбург
Гройтер Фюрт - Аугсбург: обзор матча 15 декабря 2012
Гройтер Фюрт
15.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Аугсбург
69'
Л. Собич
10'
С. Мельдерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Аугсбург
90'
+1
Желтая карточка
М. Озтрзолек
85'
Красная карточка
Д. Сио
81'
Замена
Д. Сио
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Хефеле
️️️️
К. Нете
78'
Вторая желтая
М. Маврай
76'
75'
Замена
М. Петржела
️️️️
Н. Мусона
74'
Желтая карточка
Н. Мусона
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
Ф. Клаус
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Собич
69'
Замена
И. Аземи
️️️️
Д. Асамоа
59'
46'
Замена
Д. Санко
️️️️
К. Фогт
43'
Желтая карточка
К. Фогт
23'
Желтая карточка
Т. Вернер
Желтая карточка
М. Маврай
19'
10'
ГОЛ! 0:1!
С. Мельдерс
Пас отдал
Т. Вернер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
21
Роберт Зиллнер
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Джибрил Санко
ЦЗ
20
Ронни Филп
ЦЗ
25
Давда Бах
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
3-5-2
1
Хесль
7
Нехриг
3
Маврай
3
Собич
6
Шмидтгаль
10
Штибер
30
Клаус
7
Приб
8
Фюрстнер
18
Асамоа
9
Нете
4-3-1-2
30
Амзиф
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
7
Фогт
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
17
Мусона
20
Оэрль
13
Мельдерс
18
Асамоа
33
Аземи
33
Аземи
18
Асамоа
9
Нете
44
Хефеле
44
Хефеле
9
Нете
30
Клаус
11
Миккельсен
11
Миккельсен
30
Клаус
7
Фогт
3
Санко
3
Санко
7
Фогт
17
Мусона
11
Петржела
11
Петржела
17
Мусона
17
Вернер
13
Сио
13
Сио
17
Вернер
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Аугсбург
21
Роберт Зиллнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
13
Милорад Пекович
ОП
Главный тренер
Майк Бюскенс
20
Ронни Филп
ЦЗ
25
Давда Бах
ЦП
13
Александр Маннингер
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
21
Роберт Зиллнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
13
Милорад Пекович
ОП
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
25
Давда Бах
ЦП
13
Александр Маннингер
ВР
16
Андреас Оттль
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Гройтер Фюрт - Аугсбург
1
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Аугсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+