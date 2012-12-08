Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Гройтер Фюрт
Фрайбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 08 декабря 2012
Фрайбург
08.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
15'
Д. Калиджиури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Гройтер Фюрт
Желтая карточка
К. Гюнтер
85'
Замена
Э. Йендришек
️️️️
М. Муйджа
85'
78'
Желтая карточка
Б. Нехриг
77'
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
З. Штибер
Замена
К. Гюнтер
️️️️
В. Хеденстад
76'
61'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Р. Зиллнер
Замена
К. Геде
️️️️
Я. Розенталь
60'
59'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Желтая карточка
О. Сорг
47'
46'
Замена
Л. Собич
️️️️
Т. Кляйне
33'
Желтая карточка
Д. Асамоа
ГОЛ! 1:0!
Д. Калиджиури
Пас отдал
Д. Шмид
15'
8'
Желтая карточка
Т. Кляйне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Павел Крмас
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Йоханнес Флум
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
21
Роберт Зиллнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
11
Крмас
6
Хеденстад
25
Сорг
7
Шмид
23
Муйджа
23
Флум
16
Макиади
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
4-4-2
1
Хесль
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
21
Баба
21
Зиллнер
10
Штибер
7
Приб
8
Фюрстнер
18
Асамоа
9
Нете
6
Хеденстад
30
Гюнтер
30
Гюнтер
6
Хеденстад
23
Муйджа
26
Йендришек
26
Йендришек
23
Муйджа
10
Розенталь
31
Геде
31
Геде
10
Розенталь
19
Кляйне
3
Собич
3
Собич
19
Кляйне
21
Зиллнер
30
Клаус
30
Клаус
21
Зиллнер
10
Штибер
11
Миккельсен
11
Миккельсен
10
Штибер
Остались в запасе
Фрайбург
Гройтер Фюрт
33
Даниэль Бац
ВР
14
Антон Путило
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
33
Илир Аземи
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
14
Антон Путило
ЦП
11
Гарра Дембеле
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
Остались в запасе
33
Илир Аземи
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Фрайбург - Гройтер Фюрт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Новости команд
Все
Фрайбург
Гройтер Фюрт
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Фрайбурга» и «Униона Берлин» на победу в матче 9 тура
7 ноября
«Трабзонспор» – «Фрайбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Трабзонспора» и «Фрайбурга» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+