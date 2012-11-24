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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Нюрнберг
Гройтер Фюрт - Нюрнберг: обзор матча 24 ноября 2012
Гройтер Фюрт
24.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Нюрнберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Нюрнберг
88'
Желтая карточка
М. Франтц
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
88'
75'
Замена
А. Коэн
️️️️
Т. Симонс
Замена
К. Краус
️️️️
Д. Асамоа
66'
Желтая карточка
Б. Нехриг
63'
Вторая желтая
С. Сарарер
61'
Замена
Эду
️️️️
М. Пекович
46'
46'
Замена
М. Платтенхардт
️️️️
Х. Кийотаке
39'
Замена
Х. Балич
️️️️
А. Эссвайн
Желтая карточка
С. Сарарер
38'
35'
Красная карточка
М. Фойлнер
22'
Желтая карточка
Х. Пинола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
4
Кевин Краус
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
21
Роберт Зиллнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
29
Россел Нганкам
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Грюн
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
13
Пекович
6
Шмидтгаль
10
Штибер
7
Приб
8
Фюрстнер
23
Сарарер
18
Асамоа
4-4-1-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
8
Франтц
3
Симонс
8
Фойлнер
35
Эссвайн
10
Кийотаке
91
Полтер
18
Асамоа
4
Краус
4
Краус
18
Асамоа
13
Пекович
16
Эду
16
Эду
13
Пекович
10
Кийотаке
21
Платтенхардт
21
Платтенхардт
10
Кийотаке
3
Симонс
36
Коэн
36
Коэн
3
Симонс
35
Эссвайн
5
Балич
5
Балич
35
Эссвайн
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
21
Роберт Зиллнер
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
29
Россел Нганкам
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
21
Роберт Зиллнер
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
29
Россел Нганкам
ЦФ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Роберт Мак
ЛВ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Гройтер Фюрт - Нюрнберг
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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