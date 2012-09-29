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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гройтер Фюрт
Байер - Гройтер Фюрт: обзор матча 29 сентября 2012
Байер
29.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
51'
С. Сэм
62'
С. Сэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гройтер Фюрт
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ш. Кисслинг
88'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
А. Шюррле
81'
74'
Замена
А. Рахман Баба
️️️️
М. Пекович
Желтая карточка
Л. Бендер
63'
ГОЛ! 2:0!
С. Сэм
Пас отдал
Д. Карвахаль
62'
56'
Желтая карточка
М. Пекович
ГОЛ! 1:0!
С. Сэм
Пас отдал
А. Шюррле
51'
Замена
С. Сэм
️️️️
К. Беллараби
46'
19'
Замена
И. Аземи
️️️️
Т. Пецос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
34
Тайфун Пектюрк
ЦП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Лено
8
Бендер
2
Вольшайд
21
Топрак
3
Кадлец
14
Карвахаль
8
Кастро
20
Шюррле
6
Рольфес
38
Беллараби
11
Кисслинг
3-1-4-1-1
31
Грюн
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
13
Пекович
8
Фюрстнер
6
Пецос
7
Приб
6
Шмидтгаль
23
Сарарер
16
Эду
20
Шюррле
21
Хосогаи
21
Хосогаи
20
Шюррле
38
Беллараби
33
Сэм
33
Сэм
38
Беллараби
11
Кисслинг
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Кисслинг
6
Пецос
33
Аземи
33
Аземи
6
Пецос
13
Пекович
21
Баба
21
Баба
13
Пекович
Остались в запасе
Байер
Гройтер Фюрт
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Главный тренер
Саша Левандовски
34
Тайфун Пектюрк
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
Остались в запасе
34
Тайфун Пектюрк
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Байер - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Гвидо Винкманн
(Керкен)
Стадион:
Бай-Арена
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