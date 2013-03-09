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Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
Гройтер Фюрт - Хоффенхайм: обзор матча 09 марта 2013
Гройтер Фюрт
09.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 3
Завершен
Хоффенхайм
10'
Р. Фирмино
16'
Хоселу
500'
Т. Вайс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
ГОЛ!
Т. Вайс
Пас отдал
Хоселу
Желтая карточка
М. Пекович
88'
80'
Замена
Ю. Полански
️️️️
К. Фолланд
Замена
К. Нете
️️️️
Н. Джурдич
77'
71'
Замена
Ш. Тескер
️️️️
П. Окс
61'
Замена
Л. Адвинкула
️️️️
Ш. Шрёк
Замена
М. Пекович
️️️️
Й. Варга
46'
38'
Желтая карточка
К. Фолланд
Желтая карточка
Т. Пецос
26'
16'
ГОЛ! 0:2!
Хоселу
Пас отдал
К. Фолланд
Замена
Т. Пецос
️️️️
Й. Гайс
12'
11'
Желтая карточка
Р. Фирмино
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Вайс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
46
Юн-Бин Пак
ЦП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
33
Йожеф Варга
ЦП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Людвиг Прайс
Хоффенхайм
1
Эурелью Гомес
ВР
23
Янник Вестергор
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
15
Маттье Дельпьер
ЦЗ
10
Штефан Шрёк
ПЗ
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
2
Патрик Окс
ПП
31
Кевин Фолланд
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Гройтер Фюрт
12
Том Миккель
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
6
Танос Пецос
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
2
Штефан Тескер
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
33
Такаши Усами
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-5-1
31
Грюн
21
Баба
3
Собич
3
Маврай
25
Циммерманн
8
Фюрстнер
33
Варга
30
Гайс
30
Клаус
46
Пак
28
Джурдич
4-3-3
1
Гомес
10
Шрёк
32
Бек
15
Дельпьер
23
Вестергор
2
Окс
0
Вайс
19
Уильямс
13
Хоселу
9
Фирмино
31
Фолланд
28
Джурдич
9
Нете
9
Нете
28
Джурдич
33
Варга
13
Пекович
13
Пекович
33
Варга
30
Гайс
6
Пецос
6
Пецос
30
Гайс
2
Окс
2
Тескер
2
Тескер
2
Окс
31
Фолланд
8
Полански
8
Полански
31
Фолланд
10
Шрёк
17
Адвинкула
17
Адвинкула
10
Шрёк
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
12
Том Миккель
ВР
14
Штефан Лекс
ЦФ
Главный тренер
Людвиг Прайс
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
12
Том Миккель
ВР
14
Штефан Лекс
ЦФ
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
33
Такаши Усами
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Людвиг Прайс
Главный тренер
Марко Курц
Статистика матча Гройтер Фюрт - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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