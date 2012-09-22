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Вольфсбург - Гройтер Фюрт
Вольфсбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 22 сентября 2012
Вольфсбург
22.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
42'
И. Олич
27'
Э. Погатец (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Гройтер Фюрт
90'
Замена
Т. Пектюрк
️️️️
С. Сарарер
Замена
С. Лакич
️️️️
Т. Каленберг
87'
83'
Замена
Д. Асамоа
️️️️
И. Аземи
73'
Желтая карточка
Т. Пецос
71'
Замена
М. Пекович
️️️️
Б. Нехриг
64'
Желтая карточка
М. Маврай
Замена
Р. Кнохе
️️️️
С. Кьер
46'
Замена
Виейринья
️️️️
М. Шефер
46'
ГОЛ! 1:1!
И. Олич
42'
27'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Э. Погатец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Марсель Шефер
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
2
Эмануэль Погатец
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
7
Томас Каленберг
ЦП
10
Диего
АП
12
Бас Дост
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Вольфсбург
1
Марвин Хитц
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
34
Тайфун Пектюрк
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
3-2-1-1-2
16
Бенальо
2
Погатец
23
Фагнер
24
Кьер
4
Шефер
13
Родригес
7
Каленберг
10
Диего
40
Олич
12
Дост
3-4-1-2
31
Грюн
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
8
Фюрстнер
6
Пецос
7
Приб
6
Шмидтгаль
23
Сарарер
16
Эду
33
Аземи
4
Шефер
20
Виейринья
20
Виейринья
4
Шефер
24
Кьер
31
Кнохе
31
Кнохе
24
Кьер
7
Каленберг
29
Лакич
29
Лакич
7
Каленберг
23
Сарарер
34
Пектюрк
34
Пектюрк
23
Сарарер
7
Нехриг
13
Пекович
13
Пекович
7
Нехриг
33
Аземи
18
Асамоа
18
Асамоа
33
Аземи
Остались в запасе
Вольфсбург
Гройтер Фюрт
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
10
Расмус Юнссон
ЛП
7
Жозуэ
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
10
Золтан Штибер
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Вольфсбург - Гройтер Фюрт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Фольксваген
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