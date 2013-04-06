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Расписание матчей
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Боруссия М - Гройтер Фюрт
Боруссия М - Гройтер Фюрт: обзор матча 06 апреля 2013
Боруссия М
06.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
74'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Гройтер Фюрт
90'
Желтая карточка
И. Аземи
Замена
Ф. Дамс
️️️️
П. Херрманн
87'
80'
Замена
И. Аземи
️️️️
Э. Приб
78'
Желтая карточка
Л. Собич
Замена
М. Ханке
️️️️
А. Юнес
78'
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
Пас отдал
О. Вендт
74'
73'
Замена
Б. Нехриг
️️️️
Н. Джурдич
Замена
Г. Джака
️️️️
Т. Маркс
73'
66'
Вторая желтая
М. Циммерманн
61'
Желтая карточка
М. Циммерманн
56'
Замена
Т. Кляйне
️️️️
М. Маврай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
24
Янчке
4
Брауверс
17
Вендт
18
Домингес
18
Аранго
14
Маркс
8
Юнес
7
Херрманн
26
де Йонг
4-4-1-1
1
Хесль
25
Циммерманн
3
Собич
3
Маврай
21
Баба
30
Клаус
6
Пецос
7
Приб
8
Фюрстнер
23
Сарарер
28
Джурдич
7
Херрманн
3
Дамс
3
Дамс
7
Херрманн
14
Маркс
34
Джака
34
Джака
14
Маркс
8
Юнес
9
Ханке
9
Ханке
8
Юнес
7
Приб
33
Аземи
33
Аземи
7
Приб
3
Маврай
19
Кляйне
19
Кляйне
3
Маврай
28
Джурдич
7
Нехриг
7
Нехриг
28
Джурдич
Остались в запасе
Боруссия М
Гройтер Фюрт
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
31
Макс Грюн
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Остались в запасе
31
Макс Грюн
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Боруссия М - Гройтер Фюрт
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Боруссия-Парк
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