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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Гройтер Фюрт
Бавария - Гройтер Фюрт: обзор матча 19 января 2013
Бавария
19.01.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
26'
М. Манджукич
61'
М. Манджукич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Гройтер Фюрт
90'
Замена
Ю. Пак
️️️️
З. Штибер
87'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
С. Сарарер
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Манджукич
85'
Замена
А. Роббен
️️️️
Т. Мюллер
70'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Т. Кроос
69'
67'
Замена
И. Аземи
️️️️
К. Нете
ГОЛ! 2:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Кроос
61'
Желтая карточка
Х. Мартинес
45'
31'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
ГОЛ! 1:0!
М. Манджукич
Пас отдал
Т. Мюллер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
88
Хави Мартинес
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Бавария
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
21
Роберт Зиллнер
ЦП
46
Юн-Бин Пак
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-1-3-2
1
Нойер
5
ван Бюйтен
4
Данте
5
Алаба
21
Лам
88
Мартинес
7
Рибери
31
Швайнштайгер
8
Кроос
13
Мюллер
9
Манджукич
4-1-3-1-1
1
Хесль
19
Кляйне
25
Циммерманн
3
Собич
21
Баба
13
Пекович
8
Фюрстнер
6
Пецос
10
Штибер
23
Сарарер
9
Нете
13
Мюллер
10
Роббен
10
Роббен
13
Мюллер
8
Кроос
10
Шакири
10
Шакири
8
Кроос
9
Манджукич
27
Гомес
27
Гомес
9
Манджукич
10
Штибер
46
Пак
46
Пак
10
Штибер
9
Нете
33
Аземи
33
Аземи
9
Нете
23
Сарарер
30
Клаус
30
Клаус
23
Сарарер
Остались в запасе
Бавария
Гройтер Фюрт
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Юпп Хайнкес
21
Роберт Зиллнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
18
Томас Пледль
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
13
Рафинья
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
21
Роберт Зиллнер
ЦП
31
Макс Грюн
ВР
18
Томас Пледль
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Бавария - Гройтер Фюрт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Альянц Арена
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