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Расписание матчей
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Гройтер Фюрт - Боруссия Д
Гройтер Фюрт - Боруссия Д: обзор матча 13 апреля 2013
Гройтер Фюрт
13.04.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 29 тур
1 : 6
Завершен
Боруссия Д
71'
Э. Приб
12'
М. Гетце
15'
И. Гюндоган
28'
Я. Блащиковски
33'
И. Гюндоган
45'
М. Гетце
80'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Боруссия Д
Замена
И. Аземи
️️️️
С. Сарарер
82'
80'
ГОЛ! 1:6!
Р. Левандовски
Пас отдал
Я. Блащиковски
75'
Желтая карточка
Ф. Сантана
ГОЛ! 1:5!
Э. Приб
Пас отдал
Т. Пледль
71'
68'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
61'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
С. Кель
46'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Гетце
Замена
Й. Гайс
️️️️
Й. Варга
46'
45'
ГОЛ! 0:5!
М. Гетце
Пас отдал
К. Гросскройц
Замена
Т. Пледль
️️️️
А. Рахман Баба
38'
33'
ГОЛ! 0:4!
И. Гюндоган
Пас отдал
Я. Блащиковски
28'
ГОЛ! 0:3!
Я. Блащиковски
Пас отдал
М. Гетце
15'
ГОЛ! 0:2!
И. Гюндоган
Пас отдал
Я. Блащиковски
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Гетце
Пас отдал
С. Кель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
33
Йожеф Варга
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
27
Марио Гетце
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
30
Йоханнес Гайс
ЦП
18
Томас Пледль
ЦП
27
Флориан Тринкс
АП
33
Илир Аземи
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-5-1-1
1
Хесль
21
Баба
3
Собич
19
Кляйне
33
Варга
6
Пецос
7
Приб
30
Клаус
8
Фюрстнер
23
Сарарер
28
Джурдич
3-1-4-1-1
1
Вайденфеллер
26
Пищек
15
Хуммельс
28
Сантана
5
Кель
16
Блащиковски
20
Гюндоган
8
Шахин
6
Гросскройц
27
Гетце
9
Левандовски
23
Сарарер
33
Аземи
33
Аземи
23
Сарарер
33
Варга
30
Гайс
30
Гайс
33
Варга
21
Баба
18
Пледль
18
Пледль
21
Баба
27
Гетце
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
27
Гетце
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
5
Кель
20
Шибер
20
Шибер
5
Кель
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
27
Флориан Тринкс
АП
Главный тренер
Франк Крамер
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
31
Макс Грюн
ВР
13
Милорад Пекович
ОП
27
Флориан Тринкс
АП
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
Главный тренер
Франк Крамер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Гройтер Фюрт - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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