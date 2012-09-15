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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Шальке-04
Гройтер Фюрт - Шальке-04: обзор матча 15 сентября 2012
Гройтер Фюрт
15.09.2012, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
48'
Ю. Дракслер
88'
Л. Холтби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Шальке-04
90'
Замена
С. Колашинац
️️️️
К. Фукс
88'
ГОЛ! 0:2!
Л. Холтби
Пас отдал
Т. Барнетта
85'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
Ю. Дракслер
Замена
И. Аземи
️️️️
Эду
83'
Замена
Д. Асамоа
️️️️
М. Пекович
77'
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
76'
Желтая карточка
Г. Шмидтгаль
73'
Замена
Т. Пектюрк
️️️️
Ф. Клаус
68'
67'
Замена
Д. Фарфан
️️️️
И. Афеллай
48'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Дракслер
Пас отдал
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
13
Джермейн Джонс
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
17
Ибрагим Афеллай
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Себастьян Тирала
ЦП
34
Тайфун Пектюрк
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
3-1-4-1-1
31
Грюн
19
Кляйне
7
Нехриг
3
Маврай
13
Пекович
6
Шмидтгаль
7
Приб
30
Клаус
8
Фюрстнер
23
Сарарер
16
Эду
4-1-2-1-2
1
Уннершталь
5
Хеведес
32
Матип
14
Пападопулос
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
17
Афеллай
21
Хунтелаар
16
Эду
33
Аземи
33
Аземи
16
Эду
30
Клаус
34
Пектюрк
34
Пектюрк
30
Клаус
13
Пекович
18
Асамоа
18
Асамоа
13
Пекович
28
Фукс
5
Колашинац
5
Колашинац
28
Фукс
7
Дракслер
10
Барнетта
10
Барнетта
7
Дракслер
17
Афеллай
8
Фарфан
8
Фарфан
17
Афеллай
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Шальке-04
13
Себастьян Тирала
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
13
Себастьян Тирала
ЦП
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
6
Танос Пецос
ЦП
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Ацуто Учида
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Гройтер Фюрт - Шальке-04
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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