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Гройтер Фюрт - Вердер
Гройтер Фюрт - Вердер: обзор матча 27 октября 2012
Гройтер Фюрт
27.10.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Вердер
8'
Эду
44'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Вердер
Замена
Л. Собич
️️️️
Ш. Фюрстнер
90'
Желтая карточка
И. Аземи
89'
86'
Замена
Ф. Баргфреде
️️️️
М. Арнаутович
Замена
И. Аземи
️️️️
Д. Асамоа
85'
77'
Замена
Н. Фуллкруг
️️️️
С. Предль
77'
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Э. Элиа
71'
Желтая карточка
Т. Гебре Селасси
Замена
М. Пекович
️️️️
Эду
61'
Желтая карточка
Э. Приб
53'
44'
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
М. Арнаутович
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
17'
ГОЛ! 1:0!
Эду
Пас отдал
З. Штибер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
16
Эду
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
16
Златко Юнузович
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
33
Илир Аземи
ЦФ
Вердер
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
3-4-1-2
31
Грюн
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
6
Шмидтгаль
7
Приб
10
Штибер
8
Фюрстнер
23
Сарарер
18
Асамоа
16
Эду
4-3-1-2
1
Милиц
23
Гебре Селасси
19
Папастатопулос
4
Предль
26
Шмитц
16
Юнузович
11
Элиа
14
Хант
7
Де Брюйне
18
Петерсен
7
Арнаутович
18
Асамоа
33
Аземи
33
Аземи
18
Асамоа
8
Фюрстнер
3
Собич
3
Собич
8
Фюрстнер
16
Эду
13
Пекович
13
Пекович
16
Эду
11
Элиа
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
11
Элиа
7
Арнаутович
44
Баргфреде
44
Баргфреде
7
Арнаутович
4
Предль
10
Фуллкруг
10
Фуллкруг
4
Предль
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Вердер
9
Кристофер Нете
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
9
Кристофер Нете
ЦФ
1
Вольфганг Хесль
ВР
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
Остались в запасе
30
Рафаэль Вольф
ВР
22
Александар Игньевски
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Гройтер Фюрт - Вердер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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