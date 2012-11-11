Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Боруссия М
Гройтер Фюрт - Боруссия М: обзор матча 11 ноября 2012
Гройтер Фюрт
11.11.2012, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
2 : 4
Завершен
Боруссия М
10'
Б. Нехриг (П)
43'
Э. Приб
22'
О. Вендт
51'
М. Штранцль
57'
П. Херрманн
90'
Т. Маркс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Боруссия М
Вторая желтая
М. Пекович
90'
90'
ГОЛ с пенальти! 2:4!
Т. Маркс
86'
Замена
Г. Джака
️️️️
Х. Аранго
Желтая карточка
М. Маврай
82'
Желтая карточка
М. Пекович
78'
78'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
Замена
Т. Миккельсен
️️️️
С. Сарарер
72'
65'
Замена
П. Млапа
️️️️
П. Херрманн
57'
ГОЛ! 2:3!
П. Херрманн
Пас отдал
Л. Рупп
51'
ГОЛ! 2:2!
М. Штранцль
Пас отдал
М. Ханке
Замена
К. Нете
️️️️
Д. Асамоа
46'
ГОЛ! 2:1!
Э. Приб
Пас отдал
Д. Асамоа
43'
22'
ГОЛ! 1:1!
О. Вендт
Пас отдал
П. Херрманн
Замена
Л. Собич
️️️️
З. Штибер
15'
Красная карточка
Т. Кляйне
12'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Нехриг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
19
Томас Кляйне
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
10
Золтан Штибер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
11
Тобиас Миккельсен
ЦП
9
Кристофер Нете
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
3-1-4-1-1
31
Грюн
7
Нехриг
19
Кляйне
3
Маврай
13
Пекович
6
Шмидтгаль
10
Штибер
7
Приб
8
Фюрстнер
23
Сарарер
18
Асамоа
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
24
Янчке
39
Штранцль
17
Вендт
14
Маркс
10
Рупп
18
Аранго
7
Херрманн
9
Ханке
18
Асамоа
9
Нете
9
Нете
18
Асамоа
10
Штибер
3
Собич
3
Собич
10
Штибер
23
Сарарер
11
Миккельсен
11
Миккельсен
23
Сарарер
18
Аранго
34
Джака
34
Джака
18
Аранго
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
7
Херрманн
26
Млапа
26
Млапа
7
Херрманн
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Боруссия М
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
44
Михаэль Хефеле
ЦЗ
16
Эду
ЦФ
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Юлиан Корб
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Гройтер Фюрт - Боруссия М
2
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Новости команд
Все
Гройтер Фюрт
Боруссия М
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+