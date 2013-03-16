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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Гройтер Фюрт
Вердер - Гройтер Фюрт: обзор матча 16 марта 2013
Вердер
16.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
2 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
47'
А. Хант (П)
70'
А. Хант (П)
56'
Ш. Фюрстнер
62'
Т. Пецос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Гройтер Фюрт
89'
Замена
Р. Зиллнер
️️️️
Ш. Фюрстнер
86'
Желтая карточка
М. Циммерманн
83'
Замена
И. Аземи
️️️️
Ф. Клаус
77'
Желтая карточка
Ш. Фюрстнер
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Хант
70'
62'
ГОЛ! 1:2!
Т. Пецос
56'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Фюрстнер
Пас отдал
Г. Шмидтгаль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хант
47'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
Т. Трибулл
46'
Замена
А. Хант
️️️️
Т. Гебре Селасси
46'
27'
Замена
Г. Шмидтгаль
️️️️
Б. Нехриг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
28
Том Трибулл
ОП
16
Златко Юнузович
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Милорад Пекович
ОП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
Главный тренер
Франк Крамер
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Гройтер Фюрт
12
Том Миккель
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
21
Роберт Зиллнер
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
9
Кристофер Нете
ЦФ
28
Никола Джурдич
ЦФ
3-3-1-1-1
1
Милиц
22
Игньевски
19
Папастатопулос
21
Лукимия-Мулонготи
26
Шмитц
28
Трибулл
23
Гебре Селасси
16
Юнузович
7
Де Брюйне
18
Петерсен
3-3-3-1
31
Грюн
25
Циммерманн
3
Собич
3
Маврай
7
Нехриг
13
Пекович
21
Баба
8
Фюрстнер
30
Клаус
6
Пецос
23
Сарарер
23
Гебре Селасси
14
Хант
14
Хант
23
Гебре Селасси
28
Трибулл
7
Арнаутович
7
Арнаутович
28
Трибулл
30
Клаус
33
Аземи
33
Аземи
30
Клаус
8
Фюрстнер
21
Зиллнер
21
Зиллнер
8
Фюрстнер
7
Нехриг
6
Шмидтгаль
6
Шмидтгаль
7
Нехриг
Остались в запасе
Вердер
Гройтер Фюрт
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
19
Томас Кляйне
ЦЗ
9
Кристофер Нете
ЦФ
12
Том Миккель
ВР
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Франк Крамер
Остались в запасе
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
11
Мехмет Экичи
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
Остались в запасе
19
Томас Кляйне
ЦЗ
9
Кристофер Нете
ЦФ
12
Том Миккель
ВР
28
Никола Джурдич
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Франк Крамер
Статистика матча Вердер - Гройтер Фюрт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Везерстадион
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