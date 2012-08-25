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Гройтер Фюрт - Бавария
Гройтер Фюрт - Бавария: обзор матча 25 августа 2012
Гройтер Фюрт
25.08.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
43'
Т. Мюллер
59'
М. Манджукич
79'
Т. Кляйне (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Бавария
89'
Желтая карточка
Д. Боатенг
88'
Замена
А. Тимощук
️️️️
Т. Кроос
81'
Замена
К. Писарро
️️️️
М. Манджукич
79'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
Т. Кляйне
72'
Замена
Б. Швайнштайгер
️️️️
Д. Шакири
Замена
З. Штибер
️️️️
С. Сарарер
69'
68'
Желтая карточка
Л. Густаво
Замена
И. Аземи
️️️️
Б. Джиби Фалл
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. Манджукич
Желтая карточка
Т. Кляйне
53'
43'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Желтая карточка
Б. Джиби Фалл
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
31
Макс Грюн
ВР
19
Томас Кляйне
ЦЗ
7
Бернд Нехриг
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Генрих Шмидтгаль
ЛП
23
Серкан Сарарер
ЛВ
13
Себастьян Тирала
ЦП
8
Штефан Фюрстнер
ЦП
7
Эдгар Приб
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Филипп Лам
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ПЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Марио Манджукич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Гройтер Фюрт
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
10
Золтан Штибер
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
33
Илир Аземи
ЦФ
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
23
Эмре Джан
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
3-5-1-1
31
Грюн
19
Кляйне
7
Нехриг
3
Маврай
6
Шмидтгаль
8
Фюрстнер
7
Приб
30
Клаус
13
Тирала
23
Сарарер
24
Фалл
3-1-3-1-2
1
Нойер
17
Боатенг
4
Данте
21
Лам
14
Густаво
10
Роббен
8
Кроос
28
Бадштубер
10
Шакири
13
Мюллер
9
Манджукич
24
Фалл
33
Аземи
33
Аземи
24
Фалл
23
Сарарер
10
Штибер
10
Штибер
23
Сарарер
8
Кроос
44
Тимощук
44
Тимощук
8
Кроос
10
Шакири
31
Швайнштайгер
31
Швайнштайгер
10
Шакири
9
Манджукич
14
Писарро
14
Писарро
9
Манджукич
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Бавария
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
6
Танос Пецос
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
22
Том Штарке
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
3
Лассе Собич
ЦЗ
13
Милорад Пекович
ОП
6
Танос Пецос
ЦП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
23
Патрик Вайнраух
ЦФ
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Юпп Хайнкес
Статистика матча Гройтер Фюрт - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Герта
2 : 1
11.10.2026
Гройтер Фюрт
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Петер Гагельманн
(Бремен)
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
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