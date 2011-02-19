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    Бакари Соро - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Бакари
    Фамилия Соро
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 декабря 1985 (37 лет)
    Рост 184
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 28 0 0 4 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.05.2011 1' -43' Ницца (Ницца) 3:2 Арль-Авиньон (Авиньон)
    07.05.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    2'
    30.04.2011 1' -90' Лилль (Лилль) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    49'
    24.04.2011 1' -90' Нанси (Нанси) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    17.04.2011 71' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Валансьен (Валансьен)
    20.03.2011 1' -90' Кан (Кан) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    45'
    12.03.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:3 Лорьян (Лорьян)
    06.03.2011 1' -90' Лион (Лион) 5:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    26.02.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Брест (Брест)
    19.02.2011 1' -90' Осер (Осер) 1:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    12.02.2011 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Монпелье (Монпелье)
    05.02.2011 1' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    15.01.2011 1' -90' Ренн (Ренн) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    45'
    22.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Ницца (Ницца)
    18.12.2010 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    11.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    04.12.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Нанси (Нанси)
    27.11.2010 1' -90' Валансьен (Валансьен) 3:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    21.11.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    13.11.2010 1' -90' Монако (Монако) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.11.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    30.10.2010 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.10.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    16.10.2010 1' -90' Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 1' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
    25.09.2010 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    18.09.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:3 Марсель (Марсель)
    11.09.2010 61' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    28.08.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ренн (Ренн)
    21.08.2010 46' -90' Тулуза (Тулуза) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    14.08.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
    07.08.2010 46' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    90'
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