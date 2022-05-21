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Диего Малания
Статистика
Диего Малания - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1991 (35), Орехово-Зуево
#20 | Защитник
188 см
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016
Россия. Кубок 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волгарь
16
0
0
2
0
Текстильщик
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Текстильщик
1 : 3
21.05.2022
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Текстильщик
1 : 0
15.05.2022
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
2 : 5
30.04.2022
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Текстильщик
0 : 5
16.04.2022
Факел
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
3 : 0
10.04.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Текстильщик
1 : 2
06.04.2022
Металлург Л
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Волгарь
1 : 1
02.04.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
СКА-Хабаровск
4 : 0
26.03.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
19.03.2022
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
3 : 2
12.03.2022
Текстильщик
1' - 90'
35'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0 : 4
06.03.2022
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Томь
2 : 1
23.10.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0 : 2
17.10.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
0 : 2
13.10.2021
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Волгарь
0 : 2
09.10.2021
Металлург Л
1' - 69'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0 : 1
03.10.2021
Велес
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
29.09.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
0 : 1
25.09.2021
Олимп-Долгопрудный
1' - 90'
17'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Текстильщик
1 : 2
19.09.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
1 : 1
15.09.2021
Алания
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-2
1 : 0
11.09.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
0 : 2
05.09.2021
Кубань
1' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Енисей
2 : 2
29.08.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
0 : 1
21.08.2021
Торпедо
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Краснодар-2
1 : 0
14.08.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
0 : 1
08.08.2021
КАМАЗ
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
1 : 1
31.07.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1 : 0
24.07.2021
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
1 : 0
17.07.2021
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
4 : 0
10.07.2021
Волгарь
1' - 90'
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