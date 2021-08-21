Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Торпедо
Волгарь - Торпедо: обзор матча 21 августа 2021
Волгарь
21.08.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
58'
А. Калмыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Торпедо
Красная карточка
А. Павлишин
89'
84'
Желтая карточка
Р. Нетфуллин
83'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
А. Кравчук
Замена
А. Симонян
️️️️
А. Погосов
68'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Габараев
68'
67'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Лебеденко
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
67'
Желтая карточка
А. Павлишин
65'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
А. Карпов
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
А. Калмыков
46'
Замена
А. Калмыков
️️️️
В. Адаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
20
Алексей Померко
ОП
21
Андрей Кравчук
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Роман Локтионов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
10
Артем Симонян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
4-1-1-1-3
81
Смирнов
6
Печенкин
5
Габараев
69
Козлов
20
Малания
56
Демьянов
7
Павлишин
24
Погосов
43
Гилязетдинов
77
Карпов
23
Стефанович
3-2-2-2-1
16
Ботнарь
99
Евдокимов
5
Шумских
44
Самсонов
35
Енин
20
Померко
21
Кравчук
52
Нетфуллин
28
Султонов
9
Адаев
10
Лебеденко
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
5
Габараев
13
Бутенко
13
Бутенко
5
Габараев
24
Погосов
10
Симонян
10
Симонян
24
Погосов
77
Карпов
7
Жиронкин
7
Жиронкин
77
Карпов
9
Адаев
90
Калмыков
90
Калмыков
9
Адаев
10
Лебеденко
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Лебеденко
21
Кравчук
20
Полубояринов
20
Полубояринов
21
Кравчук
Остались в запасе
Волгарь
Торпедо
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Остались в запасе
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
Статистика матча Волгарь - Торпедо
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Торпедо
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Игрок «Локомотива» может перейти в другой московский клуб
Вчера, 10:51
Первая лига. Лидирующий «Нижний Новгород» разгромил главного преследователя – 3:0!
21 ноября
«Нижний Новгород» – «Торпедо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Мажич признал свою ошибку в связи с делом «Торпедо» – он верил в добросовестность судей
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+