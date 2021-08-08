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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - КАМАЗ
Волгарь - КАМАЗ: обзор матча 08 августа 2021
Волгарь
08.08.2021, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
0 : 1
Завершен
КАМАЗ
12'
А. Гаглоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - КАМАЗ
87'
Желтая карточка
В. Свежов
74'
Замена
М. Казимир
️️️️
А. Гаглоев
74'
Замена
Р. Аюкин
️️️️
Ю. Кириллов
Замена
Д. Горовых
️️️️
И. Ращеня
67'
28'
Желтая карточка
Р. Янушковский
Желтая карточка
В. Жиронкин
21'
Желтая карточка
Д. Козлов
16'
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Гаглоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
КАМАЗ
71
Алексей Мамин
ВР
23
Астемир Абазов
ЛЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
11
Александр Гаглоев
ЦП
10
Роман Янушковский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
10
Никита Муромский
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
КАМАЗ
13
Валерий Ионин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Руслан Аюкин
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
66
Данис Зубаиров
ЦП
74
Михаил Казимир
АП
8
Редван Османов
ЦФ
3-3-1-1-2
81
Смирнов
4
Локтионов
5
Габараев
4
Ращеня
69
Козлов
56
Демьянов
20
Малания
21
Баев
24
Погосов
7
Жиронкин
10
Юсупов
3-2-4-1
71
Мамин
22
Бевеев
91
Куликов
2
Тесленко
2
Морозов
23
Абазов
27
Калугин
42
Кириллов
11
Гаглоев
13
Замалиев
10
Янушковский
4
Ращеня
27
Горовых
27
Горовых
4
Ращеня
Бутенко
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
Бутенко
42
Кириллов
7
Аюкин
7
Аюкин
42
Кириллов
Воронин
6
Свежов
6
Свежов
Воронин
11
Гаглоев
74
Казимир
74
Казимир
11
Гаглоев
Остались в запасе
Волгарь
КАМАЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Илья Гоманюк
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
13
Валерий Ионин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Остались в запасе
10
Никита Муромский
ЛВ
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Илья Гоманюк
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Остались в запасе
13
Валерий Ионин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
66
Данис Зубаиров
ЦП
8
Редван Османов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Статистика матча Волгарь - КАМАЗ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
3 : 1
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
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