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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Волгарь
Краснодар-2 - Волгарь: обзор матча 14 августа 2021
Краснодар-2
14.08.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
65'
И. Манелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Волгарь
Желтая карточка
С. Ещенко
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
О. Смирнов
Желтая карточка
М. Берснев
90'
+4
82'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Н. Печенкин
80'
Желтая карточка
А. Баев
66'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Гилязетдинов
66'
Замена
Д. Лесников
️️️️
И. Стефанович
ГОЛ! 1:0!
И. Манелов
65'
Желтая карточка
Е. Назаров
62'
Замена
Е. Назаров
️️️️
Б. Рейхмен
62'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
58'
Замена
В. Самко
️️️️
Р. Апеков
46'
Замена
И. Манелов
️️️️
Н. Сергеев
46'
Желтая карточка
А. Мацукатов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
27
Даниил Горовых
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
9
Евгений Назаров
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
70
Владислав Самко
ЛВ
5
Михаил Стрельник
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
2
Ираклий Манелов
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Волгарь
4
Илья Ращеня
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ещенко
44
Исаенко
4
Бородин
13
Иванов
82
Волков
23
Якимов
15
Мацукатов
56
Рейхмен
17
Сергеев
11
Апеков
90
Кутовой
3-1-2-1-3
81
Смирнов
20
Малания
6
Печенкин
3
Ведерников
27
Горовых
21
Баев
7
Павлишин
24
Погосов
23
Стефанович
10
Юсупов
43
Гилязетдинов
56
Рейхмен
9
Назаров
9
Назаров
56
Рейхмен
11
Апеков
70
Самко
70
Самко
11
Апеков
17
Сергеев
2
Манелов
2
Манелов
17
Сергеев
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
6
Печенкин
4
Ращеня
4
Ращеня
6
Печенкин
43
Гилязетдинов
13
Бутенко
13
Бутенко
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
17
Лесников
17
Лесников
23
Стефанович
Остались в запасе
Краснодар-2
Волгарь
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
20
Илья Воротников
ЛВ
Главный тренер
Александр Сторожук
10
Никита Муромский
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
34
Максим Храмцов
ЦЗ
32
Дмитрий Пивоваров
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
5
Михаил Стрельник
ЦП
17
Давид Кокоев
ЦП
20
Илья Воротников
ЛВ
Остались в запасе
10
Никита Муромский
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Краснодар-2 - Волгарь
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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