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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Факел
Волгарь - Факел: обзор матча 17 октября 2021
Волгарь
17.10.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 2
Завершен
Факел
74'
А. Шаваев
76'
А. Разборов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Факел
86'
Желтая карточка
Д. Шепилов
Замена
Н. Капленко
️️️️
И. Ращеня
86'
Вторая желтая
Р. Локтионов
82'
79'
Замена
М. Смирнов
️️️️
К. Суслов
79'
Замена
Д. Шепилов
️️️️
О. Дмитриев
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Гилязетдинов
77'
76'
ГОЛ! 0:2!
А. Разборов
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Шаваев
73'
Замена
А. Шаваев
️️️️
А. Мендель
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
65'
Замена
А. Погосов
️️️️
А. Баев
64'
59'
Замена
А. Кулишев
️️️️
А. Никитин
47'
Желтая карточка
М. Максимов
Замена
А. Павлишин
️️️️
В. Демьянов
46'
46'
Замена
В. Черов
️️️️
В. Мастерной
44'
Желтая карточка
В. Мастерной
Вторая желтая
А. Симонян
38'
37'
Желтая карточка
А. Мендель
Желтая карточка
Р. Локтионов
18'
12'
Желтая карточка
А. Никитин
9'
Желтая карточка
К. Суслов
Желтая карточка
А. Симонян
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
10
Артем Симонян
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Факел
71
Илья Свинов
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
34
Олег Дмитриев
АП
21
Максим Максимов
ЦФ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
77
Артур Карпов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Факел
1
Александр Саутин
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Денис Шепилов
ЦП
8
Максим Седов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
3-3-1-1-2
81
Смирнов
4
Ращеня
3
Ведерников
4
Локтионов
69
Козлов
56
Демьянов
6
Печенкин
21
Баев
10
Симонян
43
Гилязетдинов
23
Стефанович
3-3-2-2
71
Свинов
4
Дашаев
39
Пейчинович
91
Суслов
28
Магаль
8
Мендель
71
Мастерной
34
Дмитриев
7
Никитин
7
Разборов
21
Максимов
4
Ращеня
8
Капленко
8
Капленко
4
Ращеня
43
Гилязетдинов
13
Бутенко
13
Бутенко
43
Гилязетдинов
21
Баев
24
Погосов
24
Погосов
21
Баев
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
56
Демьянов
7
Павлишин
7
Павлишин
56
Демьянов
71
Мастерной
2
Черов
2
Черов
71
Мастерной
7
Никитин
32
Кулишев
32
Кулишев
7
Никитин
8
Мендель
8
Шаваев
8
Шаваев
8
Мендель
91
Суслов
25
Смирнов
25
Смирнов
91
Суслов
34
Дмитриев
6
Шепилов
6
Шепилов
34
Дмитриев
Остались в запасе
Волгарь
Факел
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
20
Диего Малания
ЦЗ
77
Артур Карпов
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
1
Александр Саутин
ВР
8
Максим Седов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Остались в запасе
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
20
Диего Малания
ЦЗ
77
Артур Карпов
ЦФ
1
Владислав Ямпольский
ВР
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
8
Максим Седов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Статистика матча Волгарь - Факел
2
2
6
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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