Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Волгарь
Ротор - Волгарь: обзор матча 31 июля 2021
Ротор
31.07.2021, суббота, 19:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Волгарь
90+5'
А. Байрыев
17'
Р. Локтионов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Волгарь
90'
+9
Желтая карточка
О. Смирнов
ГОЛ! 1:1!
А. Байрыев
90'
+5
90'
+1
Вторая желтая
А. Павлишин
89'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
Желтая карточка
О. Николаев
89'
72'
Замена
Н. Муромский
️️️️
А. Баев
Замена
О. Николаев
️️️️
С. Серченков
66'
62'
Желтая карточка
А. Баев
Замена
И. Школик
️️️️
С. Макаров
57'
56'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Юсупов
53'
Желтая карточка
А. Павлишин
52'
Замена
А. Гилязетдинов
️️️️
Д. Лесников
49'
Вторая желтая
Д. Ведерников
Замена
Б. Кавтарадзе
️️️️
Н. Маляров
46'
38'
Желтая карточка
Д. Ведерников
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Локтионов
11'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
96
Игорь Обухов
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
4
Илия Бериашвили
ЦЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
21
Георгий Махатадзе
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
21
Алексей Баев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Юсупов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Ротор
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
20
Игорь Школик
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
17
Бека Кавтарадзе
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
23
Илья Гоманюк
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
4-1-2-2-1
96
Обухов
61
Голосов
4
Бериашвили
28
Байрыев
8
Дудиев
6
Макаров
21
Махатадзе
7
Маляров
88
Ташаев
8
Серченков
9
Муллин
3-2-2-1-2
81
Смирнов
4
Локтионов
5
Габараев
3
Ведерников
20
Малания
69
Козлов
21
Баев
7
Павлишин
24
Погосов
17
Лесников
10
Юсупов
8
Серченков
11
Николаев
11
Николаев
8
Серченков
6
Макаров
20
Школик
20
Школик
6
Макаров
7
Маляров
17
Кавтарадзе
17
Кавтарадзе
7
Маляров
21
Баев
10
Муромский
10
Муромский
21
Баев
10
Юсупов
4
Ращеня
4
Ращеня
10
Юсупов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
43
Гилязетдинов
17
Лесников
Остались в запасе
Ротор
Волгарь
7
Андреа Чуканов
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Илья Гоманюк
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Остались в запасе
7
Андреа Чуканов
АП
24
Дмитрий Терновский
ВР
3
Илья Мартынов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ЦЗ
79
Сергей Слепов
ПЗ
77
Роман Минаев
ЦФ
99
Алексей Щеткин
ЦФ
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
23
Илья Гоманюк
ЦП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Статистика матча Ротор - Волгарь
1
2
6
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
Волгоград Арена
Новости команд
Все
Ротор
Волгарь
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
22 октября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+