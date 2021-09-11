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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Волгарь
Спартак-2 - Волгарь: обзор матча 11 сентября 2021
Спартак-2
11.09.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
76'
Д. Маркитесов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Волгарь
Желтая карточка
Д. Денисов
90'
Замена
М. Лайкин
️️️️
С. Оганесян
84'
78'
Замена
А. Погосов
️️️️
Д. Горовых
ГОЛ! 1:0!
Д. Маркитесов
76'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Шитов
69'
67'
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Лесников
67'
Замена
И. Ращеня
️️️️
Н. Капленко
66'
Замена
В. Жиронкин
️️️️
Д. Ведерников
64'
Желтая карточка
Д. Горовых
56'
Желтая карточка
А. Павлишин
52'
Желтая карточка
А. Баев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
27
Даниил Горовых
ОП
8
Никита Капленко
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
10
Артем Симонян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Спартак-2
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Волгарь
4
Илья Ращеня
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Акмурзин
36
Воропаев
65
Толстопятов
3
Петрунин
97
Денисов
6
Сунгатулин
8
Маркитесов
21
Мельников
7
Шильцов
9
Оганесян
73
Шитов
4-2-2-1-1
81
Смирнов
20
Малания
69
Козлов
3
Ведерников
6
Печенкин
27
Горовых
8
Капленко
21
Баев
7
Павлишин
10
Симонян
17
Лесников
9
Оганесян
83
Лайкин
83
Лайкин
9
Оганесян
73
Шитов
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
73
Шитов
27
Горовых
24
Погосов
24
Погосов
27
Горовых
8
Капленко
4
Ращеня
4
Ращеня
8
Капленко
3
Ведерников
7
Жиронкин
7
Жиронкин
3
Ведерников
17
Лесников
13
Бутенко
13
Бутенко
17
Лесников
Остались в запасе
Спартак-2
Волгарь
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Поплевченков
ВР
14
Илья Агапов
ЦЗ
27
Ильяс Муминов
ЦП
17
Виталий Шитов
ПВ
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча Спартак-2 - Волгарь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
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