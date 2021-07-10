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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Волгарь
Оренбург - Волгарь: обзор матча 10 июля 2021
Оренбург
10.07.2021, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
4 : 0
Завершен
Волгарь
8'
А. Эктов
17'
А. Миронов
32'
К. Капленко
36'
А. Миронов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Волгарь
80'
Желтая карточка
Д. Козлов
75'
Замена
А. Бутенко
️️️️
Д. Ведерников
Замена
И. Воробьев
️️️️
С. Бреев
72'
67'
Замена
Д. Лесников
️️️️
А. Баев
67'
Замена
И. Ращеня
️️️️
А. Погосов
66'
Замена
А. Юсупов
️️️️
И. Стефанович
Замена
Н. Титков
️️️️
Н. Прудников
59'
Желтая карточка
С. Бреев
56'
Желтая карточка
А. Малых
48'
ГОЛ! 4:0!
А. Миронов
36'
ГОЛ! 3:0!
К. Капленко
32'
ГОЛ! 2:0!
А. Миронов
17'
ГОЛ! 1:0!
А. Эктов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
77
Владимир Писарский
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
21
Алексей Баев
ЛЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
20
Диего Малания
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
7
Алексей Павлишин
ЦП
24
Артем Погосов
АП
23
Илья Стефанович
ЦФ
11
Александр Болонин
ЦФ
Оренбург
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
18
Николай Титков
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
13
Александр Бутенко
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-3-3
1
Кеняйкин
15
Эктов
58
Ойеволе
3
Сиваков
12
Малых
23
Бреев
55
Капленко
8
Миронов
10
Воробьев
11
Прудников
77
Писарский
3-3-1-1-2
81
Смирнов
4
Локтионов
69
Козлов
3
Ведерников
20
Малания
56
Демьянов
21
Баев
7
Павлишин
24
Погосов
11
Болонин
23
Стефанович
11
Прудников
18
Титков
18
Титков
11
Прудников
23
Бреев
95
Воробьев
95
Воробьев
23
Бреев
3
Ведерников
13
Бутенко
13
Бутенко
3
Ведерников
21
Баев
17
Лесников
17
Лесников
21
Баев
24
Погосов
4
Ращеня
4
Ращеня
24
Погосов
23
Стефанович
10
Юсупов
10
Юсупов
23
Стефанович
Остались в запасе
Оренбург
Волгарь
9
Давид Бидловский
ЦП
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
11
Артем Шаболин
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Остались в запасе
9
Давид Бидловский
ЦП
60
Владислав Полетаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
11
Артем Шаболин
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Оренбург - Волгарь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Стадион:
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